O Atlético Guaratinguetá entra em campo na tarde deste sábado (10), a partir das 15h15, quando encara o Juventude (RS), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Esse jogo é pela terceira e última rodada da primeira fase no grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mesmo como anfitrião da chave, o Corujão do Vale já está sem chances de classificação. Isso porque os comandados do técnico César Santiago perderam as duas primeiras partidas, quando levaram 2 a 0 do Nacional (AM) e 2 a 1 do São José.