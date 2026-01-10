O Atlético Guaratinguetá entra em campo na tarde deste sábado (10), a partir das 15h15, quando encara o Juventude (RS), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Esse jogo é pela terceira e última rodada da primeira fase no grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Mesmo como anfitrião da chave, o Corujão do Vale já está sem chances de classificação. Isso porque os comandados do técnico César Santiago perderam as duas primeiras partidas, quando levaram 2 a 0 do Nacional (AM) e 2 a 1 do São José.
No entanto, o time da região quer ao menos uma despedida honrosa com uma vitória diante dos torcedores. Inclusive, no jogo passado, compareceram em grande número no estádio.
Mas, o jogo de logo mais será dos mais complicados, já que o Juventude lidera com 4 pontos. E os gaúchos ainda não sofreram nenhum gol no torneio.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 0x2 Nacional-AM
4 de janeiro 15h15 Juventude 0x0 São José-SP
7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 1x2 São José-SP
7 de janeiro 15h15 Nacional-AM 0x3 Juventude
10 de janeiro 13h São José-SP x Nacional-AM
10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude