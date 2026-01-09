O São José encara o Nacional (AM) na tarde deste sábado (10), a partir das 13h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, na última rodada do grupo 21 na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Com 4 pontos, os Meninos da Águia estão em segundo lugar, atrás do Juventude (RS) no saldo de gols e só dependem das próprias forças para se classificarem. Como o time manauara está em terceiro, com 3 pontos, o empate já será suficiente para garantir a vaga.
Isso porque o Atlético Guaratinguetá, que perdeu os dois jogos, não pode mais alcançar ninguém. E os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata.
Em caso de derrota, ainda assim, poderá se classificar, desde que o time da casa vença o Juventude no jogo das 15h15 e tire o saldo de gols dos gaúchos.
De todo o modo, o São José, que venceu o Guará por 2 a 1 no meio de semana, quer o triunfo logo mais para avança e, quem sabe, ficar até mesmo em primeiro lugar da chave.
Convidado de última hora para a Copinha, o time da região, comandado pelo técnico Diego Daniel tem muitos jogadores na faixa dos 16 anos. E usa o torneio principalmente para dar mais experiência e rodagem aos meninos.
Caso consiga a classificação logo mais, repetirá um feito que só aconteceu uma vez, em 2007. Na oportunidade, a Águia do Vale avançou e chegou até às quartas de final, na melhor campanha até agora de um time da região no torneio de base.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 0x2 Nacional-AM
4 de janeiro 15h15 Juventude 0x0 São José-SP
7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 1x2 São José-SP
7 de janeiro 15h15 Nacional-AM 0x3 Juventude
10 de janeiro 13h São José-SP x Nacional-AM
10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude