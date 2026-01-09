O São José encara o Nacional (AM) na tarde deste sábado (10), a partir das 13h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, na última rodada do grupo 21 na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com 4 pontos, os Meninos da Águia estão em segundo lugar, atrás do Juventude (RS) no saldo de gols e só dependem das próprias forças para se classificarem. Como o time manauara está em terceiro, com 3 pontos, o empate já será suficiente para garantir a vaga.