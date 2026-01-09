Vídeo mostra a briga generalizada na Praia Grande, em Ubatuba, que envolveu guarda-vidas temporário, banhistas e policiais militares na manhã de quinta-feira (8).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O guarda-vidas temporário acabou algemado após a confusão, que terminou com agressões, intervenção da Polícia Militar e encaminhamento do caso para a Delegacia de Polícia de Ubatuba, no Litoral Norte.