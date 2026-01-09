Aos 26 anos, Kelly Larissa Chiele morreu após sentir dores e passar mal dentro do próprio carro, na garagem do condomínio onde morava, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Kelly Larissa Chiele morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na segunda-feira (22), quando a jovem tentou sair sozinha para buscar atendimento médico, mas acabou passando mal dentro do veículo.