Aos 26 anos, Kelly Larissa Chiele morreu após sentir dores e passar mal dentro do próprio carro, na garagem do condomínio onde morava, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina.
Kelly Larissa Chiele morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na segunda-feira (22), quando a jovem tentou sair sozinha para buscar atendimento médico, mas acabou passando mal dentro do veículo.
De acordo com o relato do namorado, Kelly conseguiu ligar para a sogra momentos antes de desmaiar. A familiar correu até o local e acionou o resgate. Os bombeiros tentaram reanimar a jovem por cerca de 27 minutos, mas ela não resistiu.
“Não tinha histórico nenhum, foi algo do nada. Ela sentiu falta de ar e dor na quinta-feira e no domingo. Como eu estava com ela no fim de semana inteiro, acalmei e passou. Não suspeitamos de algo grave. Na segunda-feira, falei para ela ir ao médico”, contou o namorado.
Kelly morava sozinha em Itajaí, enquanto os pais vivem no Rio Grande do Sul. O velório da jovem foi realizado na quarta-feira (24), em Farroupilha (RS). A morte passou a repercutir com mais intensidade nas redes sociais na sexta-feira (26).
Descrita por familiares e amigos como uma pessoa alegre, carismática e sempre sorridente, Kelly teve a vida interrompida de forma repentina, causando grande comoção entre pessoas próximas.