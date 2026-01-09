09 de janeiro de 2026
CRIME

Homem é atacado por desafeto a tesouradas em rua da região

Por Leandro Vaz | Jambeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Um homem de 26 anos ficou ferido após sofrer uma tentativa de homicídio na tarde do dia 27 de dezembro de 2025, na região central de Jambeiro. O ataque ocorreu nas proximidades da Praça Almeida Gilardi, em frente à Unidade de Pronto Atendimento do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 14h40 e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida. Na UPA, os policiais fizeram contato com o homem ferido, identificado como Luan Dias da Silva, que relatou ter sido atingido por golpes de tesoura na região do abdômen.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos em Jambeiro e, devido à gravidade inicial do quadro, foi transferida para o Hospital Fusam, onde permaneceu internada sob observação. Segundo a equipe médica, o homem não corre risco de morte.

A investigação do caso ficou a cargo da Polícia Civil de Jambeiro, sob responsabilidade do delegado Hugo Pereira de Castro. Durante as diligências, os investigadores conseguiram identificar o autor do crime. O suspeito foi localizado, preso e confessou a agressão.

Imagens de câmeras de segurança instaladas na região registraram a ação violenta e foram fundamentais para o esclarecimento do crime, segundo a Polícia Civil.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, conforme o artigo 121 do Código Penal, e segue em andamento para conclusão do inquérito e demais providências judiciais.

