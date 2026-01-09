Um homem de 26 anos ficou ferido após sofrer uma tentativa de homicídio na tarde do dia 27 de dezembro de 2025, na região central de Jambeiro. O ataque ocorreu nas proximidades da Praça Almeida Gilardi, em frente à Unidade de Pronto Atendimento do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 14h40 e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida. Na UPA, os policiais fizeram contato com o homem ferido, identificado como Luan Dias da Silva, que relatou ter sido atingido por golpes de tesoura na região do abdômen.