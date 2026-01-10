Uma fazenda no Vale do Paraíba que recebeu Dom Pedro 1º no caminho que fez até São Paulo, em agosto de 1822, dias antes da Proclamação da Independência, pode ser concedida à iniciativa privada. O imóvel fica em São José do Barreiro.

Construída há mais de 200 anos, no início do século 19, a Fazenda Pau D’Alho é um raro exemplar ainda cercado por muros de pedra e pau a pique e um dos primeiros e mais preservados remanescentes do auge do cultivo do café no Brasil.