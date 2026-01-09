Acusado de envolvimento em pelo menos 19 homicídios, um homem que se passava por pipoqueiro foi preso pela polícia no Rio de Janeiro, onde vivia escondido e trabalhava em uma praça movimentada da Zona Norte da capital fluminense.

Samuel Marcos de Sousa Leal, de 30 anos, conhecido no meio criminoso como “Gordinho”, foi preso enquanto trabalhava como vendedor de pipoca na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos criminosos mais violentos do Piauí, com participação em pelo menos 19 assassinatos, incluindo seis homicídios duplos.