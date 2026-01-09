Acusado de envolvimento em pelo menos 19 homicídios, um homem que se passava por pipoqueiro foi preso pela polícia no Rio de Janeiro, onde vivia escondido e trabalhava em uma praça movimentada da Zona Norte da capital fluminense.
Samuel Marcos de Sousa Leal, de 30 anos, conhecido no meio criminoso como “Gordinho”, foi preso enquanto trabalhava como vendedor de pipoca na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos criminosos mais violentos do Piauí, com participação em pelo menos 19 assassinatos, incluindo seis homicídios duplos.
Durante anos, Samuel manteve uma rotina discreta, vendendo pipoca em meio a famílias, crianças e trabalhadores que circulavam diariamente pela região. A estratégia, segundo a polícia, era se misturar à multidão para escapar da Justiça.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito integrava o Bonde dos 40, facção criminosa ligada ao Comando Vermelho, conhecida pela atuação violenta e por disputas armadas no Nordeste do país. O grupo é investigado por execuções, confrontos entre facções e mortes em série.
A prisão ocorreu após policiais do 6º BPM desconfiarem do ambulante durante uma abordagem de rotina. Samuel apresentou um documento falso, supostamente emitido no Ceará, mas a fraude foi descoberta após consultas aos sistemas de segurança.
Encaminhado à 18ª Delegacia de Polícia, na Praça da Bandeira, ele teve a identidade confirmada com apoio da Polícia Federal. Contra Samuel havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Piauí.
O investigado estava foragido desde 2018, quando fugiu da Penitenciária José Ribamar Leite junto com outros 23 detentos. Desde então, viveu na clandestinidade até ser localizado no Rio de Janeiro. Ele permanece preso à disposição da Justiça.