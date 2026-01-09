Contratos

Em agosto de 2025, a empresa anunciou seu primeiro contrato firme de venda de eVTOLs, estimado em US$ 250 milhões, consolidando sua estratégia comercial. No mesmo período, lançou BDRs na B3, captando cerca de US$ 230 milhões com participação da BNDESPAR, permitindo que investidores brasileiros participem diretamente do projeto.

“Quem já enfrentou o trânsito de São Paulo na Marginal Tietê, no horário de pico, sabe que é quase impossível chegar ao Aeroporto de Guarulhos sem perder a paciência. Mais de uma de carro viram rotina. Agora, pensar que um voo de poucos minutos, com preço acessível, já está no horizonte próximo, quando se considera o uso de um eVTOL. Já no Rio de Janeiro, o percurso entre o aeroporto Santos-Dumont e Barra da Tijuca, que em horários de pico chega a 80 minutos de carro, poderia ser feito em cerca de 10 minutos, considerando velocidade de cruzeiro de 200 km/h e distância aproximada de 29 km. É quase inacreditável o ganho de tempo, ainda mais com a promessa de ser bem mais acessível que os voos com helicóptero. Quem já ficou preso no tráfego, com medo de perder um voo, agradece ter ao menos a opção de não passar por esta situação e fazer melhor uso do tempo”, diz o especialista.

Segundo ele, além da conveniência e do ganho de produtividade, trata-se de sustentabilidade. A propulsão elétrica contribui para metas globais de redução de emissões, e o Brasil, ao avançar nessa frente, reforça sua posição como líder em inovação aeronáutica. Segundo estudo divulgado pela própria Eve em junho de 2025, o mercado global de eVTOLs pode gerar US$ 280 bilhões em receita nas próximas duas décadas, com demanda estimada em 30 mil aeronaves.