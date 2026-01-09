Luciana Klein Helfstein, de 39 anos, e o filho Arthur Klein Helfstein Alves, de 11, são as vítimas encontradas mortas em uma piscina de uma pousada de luxo em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas.

Mãe e filho morreram eletrocutados no último domingo (4) enquanto estavam hospedados em uma pousada de alto padrão em Maragogi, um dos destinos turísticos mais procurados do Nordeste. Os corpos foram encontrados pelo namorado de Luciana, que inicialmente acreditou que as vítimas haviam se afogado.