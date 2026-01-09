Luciana Klein Helfstein, de 39 anos, e o filho Arthur Klein Helfstein Alves, de 11, são as vítimas encontradas mortas em uma piscina de uma pousada de luxo em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas.
Mãe e filho morreram eletrocutados no último domingo (4) enquanto estavam hospedados em uma pousada de alto padrão em Maragogi, um dos destinos turísticos mais procurados do Nordeste. Os corpos foram encontrados pelo namorado de Luciana, que inicialmente acreditou que as vítimas haviam se afogado.
Luciana e Arthur moravam em São Paulo. Arthur era o único filho da mulher e cursava o Ensino Fundamental na capital paulista (ele começaria o 7º ano em 2026). A viagem ao Nordeste tinha como objetivo passar alguns dias de férias ao lado do namorado de Luciana.
Segundo o relato inicial, os três chegaram à pousada no domingo. Enquanto o namorado resolveu um problema no chuveiro do quarto, Luciana e Arthur foram até a piscina localizada no rooftop do estabelecimento.
Minutos depois, ao subir para encontrá-los, o homem encontrou mãe e filho caídos no fundo da piscina. Outros hóspedes ajudaram a retirar as vítimas da água, mas o óbito foi confirmado ainda no local.
Luciana era conhecida por trabalhar em feiras e também atuava como motorista de aplicativo. O caso causou grande comoção nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens.
Exames periciais mais detalhados devem confirmar oficialmente a causa das mortes, com prazo estimado de até quatro meses para a conclusão dos laudos. O sepultamento de Luciana e Arthur ocorreu na manhã desta quarta-feira (7).
O caso segue sob investigação das autoridades locais.