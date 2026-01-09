Um esconderijo de motos roubadas em Caçapava foi encontrado pela Polícia Militar após a vítima rastrear, em tempo real, o sinal do celular levado durante um assalto. A ação terminou com duas motocicletas localizadas e um adolescente de 17 anos apreendido na madrugada desta sexta-feira (9), segundo o boletim de ocorrência.
De acordo com o registro policial, o roubo aconteceu por volta de 23h de quinta-feira (8), na rua Sidney Flávio de Araújo, no Loteamento Real Park. A vítima, um homem de 27 anos, relatou que dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta no momento em que ela entrava com a própria moto na residência. O garupa teria apontado uma arma de fogo e levado a motocicleta, além de uma bolsa e um celular.
Logo após o crime, a vítima passou a acompanhar o rastreamento do aparelho e informou à Polícia Militar que o sinal indicava deslocamento pelo bairro Pinus, em Caçapava, seguindo na direção da região conhecida como Estrada do Livro — onde o sinal teria sido perdido. A partir dessa informação, a equipe intensificou o patrulhamento na área, apontada pelos policiais como recorrente em ocorrências de roubo de veículos.
Ainda segundo o boletim, durante as diligências, a PM visualizou um adolescente usando um moletom cinza com detalhes azuis, compatível com a descrição repassada pela vítima sobre um dos autores do assalto. Ele foi abordado e, conforme relataram os policiais, já era conhecido por envolvimento em ocorrências anteriores relacionadas a crimes patrimoniais.
Questionado no local, o adolescente afirmou ter conhecimento de que a moto roubada da vítima havia sido abandonada na Estrada do Livro. Ele também teria indicado onde estaria a motocicleta utilizada pelos autores do roubo, deixada em uma rua atrás do endereço dele.
Motocicleta roubada
Com as informações, os policiais localizaram a motocicleta da vítima e, na sequência, encontraram outra moto apontada como a utilizada no assalto — que, segundo o boletim, constava como produto de furto recente. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Caçapava.
O boletim informa que a moto subtraída da vítima foi recuperada e devolvida ao proprietário mediante as formalidades legais. Já a motocicleta apontada como usada no roubo ficou apreendida por haver registro de furto recente e, segundo o documento, não ter sido possível contato imediato com o dono para a restituição.
Também constam como objetos subtraídos no roubo um celular e uma mochila. A investigação deverá apurar a participação de outros envolvidos, já que o crime foi relatado como cometido por dois suspeitos.
No relatório do caso, a autoridade policial apontou indícios considerados relevantes, como o fato de o adolescente ter indicado o paradeiro das motocicletas e de estar vestido de forma compatível com a descrição do suspeito. O documento também menciona histórico de envolvimento em outras ocorrências e conclui que a permanência dele em liberdade poderia representar risco à ordem pública.
Com isso, houve representação pela internação provisória do adolescente e encaminhamento para as medidas previstas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com direcionamento à Fundação Casa (Taubaté), conforme a tramitação descrita no boletim.