Um esconderijo de motos roubadas em Caçapava foi encontrado pela Polícia Militar após a vítima rastrear, em tempo real, o sinal do celular levado durante um assalto. A ação terminou com duas motocicletas localizadas e um adolescente de 17 anos apreendido na madrugada desta sexta-feira (9), segundo o boletim de ocorrência.

De acordo com o registro policial, o roubo aconteceu por volta de 23h de quinta-feira (8), na rua Sidney Flávio de Araújo, no Loteamento Real Park. A vítima, um homem de 27 anos, relatou que dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta no momento em que ela entrava com a própria moto na residência. O garupa teria apontado uma arma de fogo e levado a motocicleta, além de uma bolsa e um celular.