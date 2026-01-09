A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí anunciou abertura de inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados a pessoas com mais de 60 anos.

As oportunidades de capacitação à distância (EAD) abrangem as áreas de vendas, marketing, turismo e gestão, com o objetivo de manter esse público atualizado e ativo no mercado de trabalho.

Os cursos são totalmente gratuitos com ênfase em competências demandadas pelo mercado atual.