OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Por Da redação | Jacareí
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí anunciou abertura de inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados a pessoas com mais de 60 anos.

As oportunidades de capacitação à distância (EAD) abrangem as áreas de vendas, marketing, turismo e gestão, com o objetivo de manter esse público atualizado e ativo no mercado de trabalho.

Os cursos são totalmente gratuitos com ênfase em competências demandadas pelo mercado atual.

Inscrições e aulas

Os interessados têm até a próxima terça-feira (13) para realizar a inscrição. O início das aulas está previsto para o dia 20 de janeiro de 2026.

Por serem 100% remotos, os cursos permitem que o aluno estude de onde estiver, garantindo flexibilidade e acessibilidade.

Como participar

A oferta de cursos é realizada pela plataforma Trampolim, do Governo do Estado de São Paulo. 

As inscrições podem ser feitas diretamente neste link.

