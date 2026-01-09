Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após invadir um bar, furtar produtos e morder o dedo da vítima na zona norte de São José dos Campos.
A prisão ocorreu por volta da 1h40 de quinta-feira (8), na rua Jaguari, e foi realizada por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
Segundo a PM, ao chegarem ao local, os policiais avistaram a suspeita tentando fugir. Ela foi apontada por populares como autora do crime e acabou detida nas proximidades.
Durante a abordagem, a mulher confessou ter invadido o bar e subtraído produtos do estabelecimento. O filho do proprietário relatou à polícia que a suspeita pulou para o interior do comércio e, ao ser contida, mordeu seu dedo, causando uma lesão leve.
Após o ataque, a mulher tentou escapar, mas foi localizada e presa em flagrante. Ela foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como roubo, e a ocorrência segue sob responsabilidade da Polícia Civil.