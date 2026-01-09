Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após invadir um bar, furtar produtos e morder o dedo da vítima na zona norte de São José dos Campos.

A prisão ocorreu por volta da 1h40 de quinta-feira (8), na rua Jaguari, e foi realizada por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).