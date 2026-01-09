Um homem foi atropelado por um trem no Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira (9), e socorrido em estado grave para o hospital. O caso aconteceu por volta das 7h10, em Pindamonhangaba.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a avenida Fortunato Moreira, para atender ocorrência de atropelamento por trem.
Pelo local havia uma vitima do sexo masculino que não portava identificação, inconsciente, com diversos traumas e apresentando sinais vitais.
O homem foi socorrido pela Unidade de Resgate dos bombeiros ao Hospital Municipal de Pindamonhangaba. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
Segunda morte
Essa é a segunda morte por atropelamento de trem na região desde a virada de ano. No final da noite do dia 31 de dezembro, Donizete de Carvalho Teixeira, 52 anos, morreu após ter sido atingido por um trem em Guaratinguetá.
Ele chegou a ser socorrido à UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de quinta-feira (1º). A morte foi confirmada pelo filho de Donizete.
O acidente aconteceu na região da avenida Basf, no bairro Engenheiro Neiva, na altura do km ferroviário 287,300. Agentes ferroviários da MRS Logística informaram à Polícia Civil o caso de atropelamento ferroviário na cidade.