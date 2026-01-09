Um homem foi atropelado por um trem no Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira (9), e socorrido em estado grave para o hospital. O caso aconteceu por volta das 7h10, em Pindamonhangaba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a avenida Fortunato Moreira, para atender ocorrência de atropelamento por trem.