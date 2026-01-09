09 de janeiro de 2026
ATROPELAMENTO

AGORA: Homem é atropelado por trem e fica entre a vida e a morte

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Maps
Passagem pela linha do trem em Pindamonhangaba
Passagem pela linha do trem em Pindamonhangaba

Um homem foi atropelado por um trem no Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira (9), e socorrido em estado grave para o hospital. O caso aconteceu por volta das 7h10, em Pindamonhangaba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a avenida Fortunato Moreira, para atender ocorrência de atropelamento por trem.

Pelo local havia uma vitima do sexo masculino que não portava identificação, inconsciente, com diversos traumas e apresentando sinais vitais.

O homem foi socorrido pela Unidade de Resgate dos bombeiros ao Hospital Municipal de Pindamonhangaba. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Segunda morte

Essa é a segunda morte por atropelamento de trem na região desde a virada de ano. No final da noite do dia 31 de dezembro, Donizete de Carvalho Teixeira, 52 anos, morreu após ter sido atingido por um trem em Guaratinguetá.

Ele chegou a ser socorrido à UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de quinta-feira (1º). A morte foi confirmada pelo filho de Donizete.

O acidente aconteceu na região da avenida Basf, no bairro Engenheiro Neiva, na altura do km ferroviário 287,300. Agentes ferroviários da MRS Logística informaram à Polícia Civil o caso de atropelamento ferroviário na cidade.

