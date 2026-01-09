09 de janeiro de 2026
SERVIÇO MILITAR

Tiro de Guerra de Jacareí convoca 150 jovens para seleção 2026

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jovens devem comparecer para a seleção complementar do TG em Jacareí
Em Jacareí, o Tiro de Guerra (TG) 02-051 está convocando 150 jovens alistados em 2025, mas que ainda não obtiveram o certificado de dispensa, para a seleção complementar do Serviço Militar.

Eles devem se apresentar na segunda-feira (12), às 8h, na sede do TG, no Jardim São Paulo.

A seleção complementar é a etapa final do processo e contará com entrevistas, avaliações, exames médicos e inspeções de saúde.

Após essa fase, os selecionados serão matriculados para a turma de 2026 como atiradores do Exército Brasileiro.

Quem não comparecer não receberá o certificado de dispensa e fica sujeito às sanções legais, além de multa.

Já os jovens dispensados do serviço receberão os certificados de dispensa e participarão da cerimônia de Juramento à Bandeira, finalizando o processo do alistamento e mantendo a regularidade com o serviço militar.

