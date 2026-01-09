Em Jacareí, o Tiro de Guerra (TG) 02-051 está convocando 150 jovens alistados em 2025, mas que ainda não obtiveram o certificado de dispensa, para a seleção complementar do Serviço Militar.

Eles devem se apresentar na segunda-feira (12), às 8h, na sede do TG, no Jardim São Paulo.

