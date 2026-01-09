Em Jacareí, o Tiro de Guerra (TG) 02-051 está convocando 150 jovens alistados em 2025, mas que ainda não obtiveram o certificado de dispensa, para a seleção complementar do Serviço Militar.
Eles devem se apresentar na segunda-feira (12), às 8h, na sede do TG, no Jardim São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A seleção complementar é a etapa final do processo e contará com entrevistas, avaliações, exames médicos e inspeções de saúde.
Após essa fase, os selecionados serão matriculados para a turma de 2026 como atiradores do Exército Brasileiro.
Quem não comparecer não receberá o certificado de dispensa e fica sujeito às sanções legais, além de multa.
Já os jovens dispensados do serviço receberão os certificados de dispensa e participarão da cerimônia de Juramento à Bandeira, finalizando o processo do alistamento e mantendo a regularidade com o serviço militar.