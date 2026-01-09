Agredido pelo próprio filho em Cruzeiro, um idoso de 82 anos, que tinha Alzheimer e mal de Parkinson, morreu após dias de piora do quadro de saúde, segundo registro feito na Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira (9).

O caso é tratado oficialmente como “morte suspeita” e “encontro de cadáver”, e o histórico cita que a vítima havia sido atacada pelo filho, de 49 anos, no dia 24 de dezembro, quando o suspeito acabou preso em flagrante por lesão corporal em contexto de violência doméstica.