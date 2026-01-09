Agredido pelo próprio filho em Cruzeiro, um idoso de 82 anos, que tinha Alzheimer e mal de Parkinson, morreu após dias de piora do quadro de saúde, segundo registro feito na Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira (9).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso é tratado oficialmente como “morte suspeita” e “encontro de cadáver”, e o histórico cita que a vítima havia sido atacada pelo filho, de 49 anos, no dia 24 de dezembro, quando o suspeito acabou preso em flagrante por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
O desfecho complementa a ocorrência inicial registrada no fim de dezembro: na ocasião, Sebastião Francisco Coitinho teria sido arrastado pelo chão para fora de casa, sofrendo lesões. Desde então, ele ficou sob cuidados de familiares e, conforme o novo boletim, “passou a se sentir pior” após as agressões, até ser encontrado sem vida.
Laudos do IML (Instituto Médico Legal) irão apontar se a morte de Sebastião está relacionada às agressões e vai instruir o inquérito.
Arrastado pelo chão
O boletim de ocorrência de 24 de dezembro aponta que o idoso foi agredido pelo próprio filho em Cruzeiro, por volta das 15h10, em uma residência na Vila Canevari. Conforme o registro, o homem foi arrastado à força pelo chão, de dentro do imóvel até a rua, o que provocou lesões pelo corpo.
De acordo com a versão apresentada pelos policiais no plantão, uma filha da vítima e uma vizinha afirmaram que viram o momento em que o idoso foi agredido pelo próprio filho em Cruzeiro, com o arrasto até a calçada. A filha relatou ainda a suspeita de que o motivo da violência teria relação com dinheiro.
Após a intervenção policial, o suspeito foi levado à delegacia e a autoridade de plantão decretou a prisão em flagrante por lesão corporal, no âmbito de violência doméstica. O documento registra ainda a instauração de inquérito policial. O idoso foi atendido no pronto-socorro e, segundo o boletim, liberado posteriormente.
Casos de violência contra idosos no Vale do Paraíba têm chamado atenção, como o episódio em que a Polícia Civil investigou agressões de filho contra pai idoso em Taubaté e a ocorrência em que um idoso agredido por neto em São José dos Campos, que também não resistiu aos ferimentos e morreu.
O boletim descreve que o idoso, agredido pelo próprio filho em Cruzeiro, foi encontrado sem sinais vitais em uma cama, em residência na Vila Paulista. O Samu foi acionado, compareceu ao local e constatou o óbito, emitindo notificação de morte na cena, com a vítima deixada no local para os procedimentos legais.
Como ocorre em situações registradas como “morte suspeita”, a apuração depende de laudos e análises técnicas. A tendência, em casos semelhantes, é que exames e documentos médicos ajudem a esclarecer se haverá mudança na classificação do fato e quais medidas serão adotadas no inquérito.