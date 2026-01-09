Um homem foi morto após ser atingido por uma facada nas costas na noite de quinta-feira (8), no bairro Pedreira, em Ubatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o agressor teria perguntado o nome da vítima e, em seguida, desferido um golpe de faca, fugindo logo depois. A Polícia Civil investiga e a autoria, até o momento, é desconhecida.
De acordo com o registro policial, a vítima, de 33 anos, estava sentada em via pública quando foi abordada por um homem acompanhado de uma mulher. O suspeito teria perguntado o nome e, logo na sequência, atacado com facada nas costas, atingindo a região dorsal, na altura da escápula, antes de fugir do local.
Quando as equipes chegaram, a ocorrência já estava em andamento e o local foi preservado para os trabalhos da perícia. A Polícia Científica realizou os registros técnicos, e o caso foi formalizado como homicídio consumado.
O boletim aponta que a vítima apresentava uma única lesão na região dorsal esquerda, compatível com instrumento cortante. A autoridade policial requisitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal) para confirmação da causa da morte e detalhes do ferimento provocado pela facada nas costas.
A Polícia Civil também deve ouvir formalmente familiares e testemunhas, além de buscar imagens de câmeras e outras informações que ajudem a identificar quem cometeu a facada nas costas e esclarecer a motivação.
A ocorrência foi registrada na Rua Domingos Pedro de Oliveira, no bairro Pedreira, em Ubatuba. O local é uma área residencial, e moradores relataram movimentação de viaturas durante a noite após o ataque com facada nas costas.
Informações que possam contribuir para a identificação do autor do crime podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia (181). Em situações de emergência, a orientação é acionar o 190 da Polícia Militar.