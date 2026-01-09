Um homem foi morto após ser atingido por uma facada nas costas na noite de quinta-feira (8), no bairro Pedreira, em Ubatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o agressor teria perguntado o nome da vítima e, em seguida, desferido um golpe de faca, fugindo logo depois. A Polícia Civil investiga e a autoria, até o momento, é desconhecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o registro policial, a vítima, de 33 anos, estava sentada em via pública quando foi abordada por um homem acompanhado de uma mulher. O suspeito teria perguntado o nome e, logo na sequência, atacado com facada nas costas, atingindo a região dorsal, na altura da escápula, antes de fugir do local.