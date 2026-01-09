Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida contam com uma estrutura de acessibilidade em Ilhabela neste verão.

A prefeitura disponibiliza gratuitamente cadeiras anfíbias em seis praias e uma cachoeira, permitindo o acesso seguro à água.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp