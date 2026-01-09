09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CADEIRAS ANFÍBIAS

Ilhabela oferece praia acessível para pessoas com deficiência

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Cadeiras Anfíbias em Ilhabela
Cadeiras Anfíbias em Ilhabela

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida contam com uma estrutura de acessibilidade em Ilhabela neste verão.

A prefeitura disponibiliza gratuitamente cadeiras anfíbias em seis praias e uma cachoeira, permitindo o acesso seguro à água.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O serviço visa promover o turismo inclusivo tanto para moradores quanto para visitantes.

Cadeiras anfíbias

As cadeiras anfíbias possuem pneus especiais que flutuam na água e não afundam na areia, facilitando o deslocamento.

O uso é livre e ocorre das 9h às 17h, dependendo do horário de funcionamento dos postos parceiros, que incluem escolas de vela e pontos de aluguel de equipamentos.

Cachoeira acessível

Além das praias, Ilhabela abriga a única cachoeira acessível do Brasil.

Localizada no Parque Municipal das Cachoeiras, a atração possui rampa de acesso até o poço da primeira queda d'água, onde a cadeira anfíbia também pode ser utilizada sem custo.

Onde encontrar as cadeiras anfíbias em Ilhabela:

Região Central

  • Praia do Perequê: Agência Caiçara Beach
  • Praia do Saco da Capela: Escola Municipal de Vela
  • Parque das Cachoeiras: rua José Bonifácio, Água Branca

Região Norte

  • Praia da Garapocaia (Sino): Ponto de aluguel de caiaques do Jonas
  • Praia da Armação: BL3 Escola de Vela

Região Sul

  • Praia do Curral: Ponto de aluguel do Gordo
  • Praia da Ilha das Cabras: DK SUP.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários