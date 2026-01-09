Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida contam com uma estrutura de acessibilidade em Ilhabela neste verão.
A prefeitura disponibiliza gratuitamente cadeiras anfíbias em seis praias e uma cachoeira, permitindo o acesso seguro à água.
O serviço visa promover o turismo inclusivo tanto para moradores quanto para visitantes.
Cadeiras anfíbias
As cadeiras anfíbias possuem pneus especiais que flutuam na água e não afundam na areia, facilitando o deslocamento.
O uso é livre e ocorre das 9h às 17h, dependendo do horário de funcionamento dos postos parceiros, que incluem escolas de vela e pontos de aluguel de equipamentos.
Cachoeira acessível
Além das praias, Ilhabela abriga a única cachoeira acessível do Brasil.
Localizada no Parque Municipal das Cachoeiras, a atração possui rampa de acesso até o poço da primeira queda d'água, onde a cadeira anfíbia também pode ser utilizada sem custo.
Onde encontrar as cadeiras anfíbias em Ilhabela:
Região Central
- Praia do Perequê: Agência Caiçara Beach
- Praia do Saco da Capela: Escola Municipal de Vela
- Parque das Cachoeiras: rua José Bonifácio, Água Branca
Região Norte
- Praia da Garapocaia (Sino): Ponto de aluguel de caiaques do Jonas
- Praia da Armação: BL3 Escola de Vela
Região Sul
- Praia do Curral: Ponto de aluguel do Gordo
- Praia da Ilha das Cabras: DK SUP.