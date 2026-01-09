O Desenvolve Taubaté promove na próxima quinta-feira (15), um mutirão de vagas para contratação de PCD (Pessoas com Deficiência).
Serão oferecidas cerca de 20 vagas para interessados em atuar na área de limpeza de uma empresa privada.
As exigências básicas são ensino fundamental completo, ter mais de 18 anos e apresentar laudo médico atualizado.
O candidato deve comparecer ao Desenvolve Taubaté, para retirar um encaminhamento e garantir a participação no processo.
A unidade fica dentro prédio da Rodoviária Nova, na rua Benedito da Silveira Moraes, no Jardim Ana Emília com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.