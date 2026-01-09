O Desenvolve Taubaté promove na próxima quinta-feira (15), um mutirão de vagas para contratação de PCD (Pessoas com Deficiência).

Serão oferecidas cerca de 20 vagas para interessados em atuar na área de limpeza de uma empresa privada.

