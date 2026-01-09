09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Taubaté realiza mutirão com 20 vagas de emprego para PCD

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Desenvolve Taubaté promove na próxima quinta-feira (15), um mutirão de vagas para contratação de PCD (Pessoas com Deficiência).

Serão oferecidas cerca de 20 vagas para interessados em atuar na área de limpeza de uma empresa privada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As exigências básicas são ensino fundamental completo, ter mais de 18 anos e apresentar laudo médico atualizado.

O candidato deve comparecer ao Desenvolve Taubaté, para retirar um encaminhamento e garantir a participação no processo.

A unidade fica dentro prédio da Rodoviária Nova, na rua Benedito da Silveira Moraes, no Jardim Ana Emília com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários