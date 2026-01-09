O padre Lindomar Francisco Ferreira, de 57 anos, apresentou evolução positiva em seu estado de saúde nos últimos dias, segundo informações da equipe médica que acompanha o caso. Internado no Hospital Santos Dumont, na região central de São José dos Campos, o sacerdote foi extubado e, atualmente, faz uso apenas de suporte mínimo de oxigênio.

De acordo com os médicos, o padre vem respondendo de forma satisfatória ao tratamento medicamentoso para pneumonia, com melhora clínica progressiva e considerada constante. A evolução tem sido recebida com esperança por fiéis e pela Diocese de São José dos Campos, que segue acompanhando de perto o quadro.