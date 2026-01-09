O padre Lindomar Francisco Ferreira, de 57 anos, apresentou evolução positiva em seu estado de saúde nos últimos dias, segundo informações da equipe médica que acompanha o caso. Internado no Hospital Santos Dumont, na região central de São José dos Campos, o sacerdote foi extubado e, atualmente, faz uso apenas de suporte mínimo de oxigênio.
De acordo com os médicos, o padre vem respondendo de forma satisfatória ao tratamento medicamentoso para pneumonia, com melhora clínica progressiva e considerada constante. A evolução tem sido recebida com esperança por fiéis e pela Diocese de São José dos Campos, que segue acompanhando de perto o quadro.
Diante das boas notícias, a comunidade católica mantém uma forte corrente de oração pela plena recuperação do sacerdote. Mensagens de fé, gratidão e apoio têm se multiplicado nas redes sociais, refletindo o carinho e a estima da população pelo padre Lindomar.
Pároco da Paróquia São Silvestre, em Jacareí, padre Lindomar foi recentemente designado pelo bispo diocesano, dom José Valmor Cesar Teixeira, para assumir a Paróquia São Francisco Xavier, no distrito de São Francisco Xavier, na região norte de São José dos Campos. A posse está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026, mas, segundo a Diocese, a confirmação dependerá exclusivamente da recuperação do sacerdote.
“Até o presente momento, a posse não está confirmada. O foco agora é a recuperação do padre Lindomar”, informou a Diocese em nota.
Enquanto permanece internado, o padre segue sob acompanhamento médico contínuo. A Igreja reforçou o convite para que os fiéis continuem unidos em oração, destacando a confiança na ação de Deus e na força da fé coletiva.
Natural de São José dos Campos, padre Lindomar nasceu em 1968 e foi ordenado sacerdote em 20 de março de 2004, pelas mãos de dom Nelson Westrupp, na Catedral São Dimas. Ao longo de sua trajetória, atuou como vigário paroquial e, posteriormente, como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, em Jacareí, entre 2004 e 2017. Desde 2018, exerce o ministério como pároco da Paróquia São Silvestre.