Guarda-vidas temporário foi algemado em Ubatuba após confusão na manhã de quinta-feira (8), na Praia Grande, que terminou com agressões, intervenção da Polícia Militar e encaminhamento do caso para a Delegacia de Polícia de Ubatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos de testemunhas e vídeos que circulam nas redes sociais, o episódio envolveu um GVT (Guarda-Vidas Temporário), banhistas, agentes da Guarda Civil Municipal, equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e policiais militares.