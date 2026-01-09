Guarda-vidas temporário foi algemado em Ubatuba após confusão na manhã de quinta-feira (8), na Praia Grande, que terminou com agressões, intervenção da Polícia Militar e encaminhamento do caso para a Delegacia de Polícia de Ubatuba, no Litoral Norte.
Segundo relatos de testemunhas e vídeos que circulam nas redes sociais, o episódio envolveu um GVT (Guarda-Vidas Temporário), banhistas, agentes da Guarda Civil Municipal, equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e policiais militares.
De acordo com testemunhas, uma mulher procurou os guarda-vidas relatando que o filho teria desaparecido momentaneamente na faixa de areia. Ainda conforme os relatos, o guarda-vidas temporário afirmou que, naquele momento, estava atendendo uma ocorrência de emergência no mar e priorizou o resgate em andamento, o que gerou insatisfação e discussão.
As imagens mostram a discussão entre um casal e dois guarda-vidas. Em um dos trechos, a mulher aparece desferindo socos e chutes contra os socorristas. Em outro momento, o guarda-vidas algemado em Ubatuba surge com o rosto ensanguentado, após a intervenção dos policiais militares para conter a confusão.
Em nota oficial, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo informou que a ocorrência foi registrada por volta das 11h30, durante ações da Operação Verão, e que a solicitante passou a hostilizar verbalmente o profissional enquanto ele atendia uma emergência no mar, o que elevou a tensão no local.
Ainda segundo o comunicado, houve um novo desentendimento que evoluiu para vias de fato, envolvendo guarda-vidas temporários e acompanhantes da mulher. Os policiais militares intervieram para separar os envolvidos e restabelecer a ordem.
O Corpo de Bombeiros informou também que, conforme registrado pela equipe policial, não foi possível identificar, naquele momento, quem deu início às agressões, porque os policiais chegaram quando as partes já estavam em confronto. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial e segue em apuração na Delegacia de Polícia de Ubatuba.
Em depoimento gravado, o guarda-vidas envolvido afirmou que, enquanto estava imobilizado, teria sofrido um chute no rosto. Ele também declarou que foi alvo de injúria racial durante a confusão, dizendo que teria sido ofendido com xingamento de cunho racista antes das agressões físicas.
Até a última atualização desta reportagem, a identidade dos envolvidos não havia sido confirmada oficialmente. A Polícia Civil deve ouvir testemunhas, analisar vídeos e reunir outros elementos para esclarecer a dinâmica do caso, incluindo a denúncia de injúria racial. A turista é procurada pela polícia. A reportagem segue acompanhando.