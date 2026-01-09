Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Taubaté.
A prisão aconteceu durante ação da equipe de Força Tática do 5º Batalhão de Caçadores, no bairro Estiva, na noite de quinta-feira (8).
Durante patrulhamento, a equipe avistou o suspeito, que tentou fugir para o interior de uma residência ao perceber a presença dos policiais, porém foi alcançado.
Em averiguação no interior do imóvel, foram localizados dois revólveres municiados.
O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde a ocorrência foi apresentada, permanecendo preso, à disposição da Justiça.