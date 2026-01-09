Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Taubaté.

A prisão aconteceu durante ação da equipe de Força Tática do 5º Batalhão de Caçadores, no bairro Estiva, na noite de quinta-feira (8).

