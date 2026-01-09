09 de janeiro de 2026
BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 9 praias impróprias; veja locais para evitar

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

De acordo com o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), o litoral paulista possui 34 praias impróprias para o banho neste fim de semana.

O Litoral Norte concentra 9 desses pontos, exigindo atenção redobrada dos turistas que visitam a região neste início de ano.

Praias impróprias para banho

Os pontos que devem ser evitados são:

  • Ubatuba: Rio Itamambuca, Itaguá (Av. Leovegildo,nº 240) e Itaguá (Av. Leovegildo, nº 1724);
  • Caraguatatuba: Prainha e Indaiá;
  • São Sebastião: São Francisco e Preta do Norte;
  • Ilhabela: Itaquanduba e Portinho.

Classificação 

Uma praia recebe a classificação imprópria (bandeira vermelha) quando a densidade de bactérias na água ultrapassa os limites de segurança estabelecidos, indicando contaminação por esgoto doméstico ou drenagem urbana.

Fatores como chuvas intensas aumentam esse risco, pois carregam detritos e poluição diretamente para o mar.

Orientações aos Banhistas

Banhistas devem respeitar a sinalização da bandeira vermelha da Cetesb e não entrar na água no local indicado. Também deve ser evitado o banho próximo a desembocaduras de rios ou galerias de águas pluviais.

Além disso, o mar deve ser evitado nas primeiras 24 horas após chuvas fortes, mesmo em praias consideradas próprias.

Próximo boletim

A próxima medição e atualização do boletim de balneabilidade estão programadas para o dia 14 de janeiro.

