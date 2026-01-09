De acordo com o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), o litoral paulista possui 34 praias impróprias para o banho neste fim de semana.

O Litoral Norte concentra 9 desses pontos, exigindo atenção redobrada dos turistas que visitam a região neste início de ano.

Praias impróprias para banho