De acordo com o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), o litoral paulista possui 34 praias impróprias para o banho neste fim de semana.
O Litoral Norte concentra 9 desses pontos, exigindo atenção redobrada dos turistas que visitam a região neste início de ano.
Praias impróprias para banho
Os pontos que devem ser evitados são:
- Ubatuba: Rio Itamambuca, Itaguá (Av. Leovegildo,nº 240) e Itaguá (Av. Leovegildo, nº 1724);
- Caraguatatuba: Prainha e Indaiá;
- São Sebastião: São Francisco e Preta do Norte;
- Ilhabela: Itaquanduba e Portinho.
Classificação
Uma praia recebe a classificação imprópria (bandeira vermelha) quando a densidade de bactérias na água ultrapassa os limites de segurança estabelecidos, indicando contaminação por esgoto doméstico ou drenagem urbana.
Fatores como chuvas intensas aumentam esse risco, pois carregam detritos e poluição diretamente para o mar.
Orientações aos Banhistas
Banhistas devem respeitar a sinalização da bandeira vermelha da Cetesb e não entrar na água no local indicado. Também deve ser evitado o banho próximo a desembocaduras de rios ou galerias de águas pluviais.
Além disso, o mar deve ser evitado nas primeiras 24 horas após chuvas fortes, mesmo em praias consideradas próprias.
Próximo boletim
A próxima medição e atualização do boletim de balneabilidade estão programadas para o dia 14 de janeiro.