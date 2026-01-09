O acidente de trânsito entre um caminhão e um veículo utilitário (van) deixou uma vítima ferida e provocou vazamento de combustível na rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na tarde de quinta-feira (8).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito por volta das 14h46, na altura do bairro Vila Iracema.
No local, constatou-se colisão entre caminhão e van. Uma vítima foi inicialmente socorrida pela ambulância do município de Monteiro Lobato e, posteriormente, pela equipe do helicóptero Águia, sendo encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.
O Corpo de Bombeiros atuou na contenção de vazamento de combustível dos veículos envolvidos. O local foi deixado em segurança. Não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima,