09 de janeiro de 2026
Acidente na SP-50 deixa ferido e vazamento de combustível no Vale

Por Da redação | Monteiro Lobato
Acidente de trânsito na SP-50
Acidente de trânsito na SP-50

O acidente de trânsito entre um caminhão e um veículo utilitário (van) deixou uma vítima ferida e provocou vazamento de combustível na rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na tarde de quinta-feira (8).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito por volta das 14h46, na altura do bairro Vila Iracema.

No local, constatou-se colisão entre caminhão e van. Uma vítima foi inicialmente socorrida pela ambulância do município de Monteiro Lobato e, posteriormente, pela equipe do helicóptero Águia, sendo encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.

O Corpo de Bombeiros atuou na contenção de vazamento de combustível dos veículos envolvidos. O local foi deixado em segurança. Não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima,

