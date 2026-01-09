O acidente de trânsito entre um caminhão e um veículo utilitário (van) deixou uma vítima ferida e provocou vazamento de combustível na rodovia Monteiro Lobato (SP-050), na tarde de quinta-feira (8).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito por volta das 14h46, na altura do bairro Vila Iracema.