Um incêndio em veículo mobilizou equipes de emergência na Rodovia dos Tamoios (SP-099) na manhã desta sexta-feira (9).

O incidente ocorreu por volta das 05h36, na altura do km 72,7, no trecho pertencente ao município de Paraibuna, sentido Sul (Litoral).

De acordo com o Centro de Controle Multimodal da ARTESP, o fogo atingiu uma caminhonete.