Um incêndio em veículo mobilizou equipes de emergência na Rodovia dos Tamoios (SP-099) na manhã desta sexta-feira (9).
O incidente ocorreu por volta das 05h36, na altura do km 72,7, no trecho pertencente ao município de Paraibuna, sentido Sul (Litoral).
De acordo com o Centro de Controle Multimodal da ARTESP, o fogo atingiu uma caminhonete.
Apesar da gravidade do incêndio, as três pessoas que estavam no veículo saíram ilesas.
Interdição e Tráfego
Para o trabalho de combate às chamas, realizado pelo Corpo de Bombeiros com apoio da Concessionária Tamoios, a rodovia precisou ser totalmente interditada no sentido Sul às 05h40. O bloqueio total durou até as 06h22, quando as faixas foram liberadas.
Devido à interdição, o tráfego registrou congestionamento entre os quilômetros 71 e 72,7.
A ocorrência ainda está ativa em trabalhos de limpeza e segurança, mas as pistas já estão desobstruídas.