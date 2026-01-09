09 de janeiro de 2026
INCÊNDIO

Caminhonete pega fogo e interdita a Tamoios nesta sexta-feira

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Caminhonete incendiada na Tamoios
Caminhonete incendiada na Tamoios

Um incêndio em veículo mobilizou equipes de emergência na Rodovia dos Tamoios (SP-099) na manhã desta sexta-feira (9).

O incidente ocorreu por volta das 05h36, na altura do km 72,7, no trecho pertencente ao município de Paraibuna, sentido Sul (Litoral).

De acordo com o Centro de Controle Multimodal da ARTESP, o fogo atingiu uma caminhonete.

Apesar da gravidade do incêndio, as três pessoas que estavam no veículo saíram ilesas.

Interdição e Tráfego 

Para o trabalho de combate às chamas, realizado pelo Corpo de Bombeiros com apoio da Concessionária Tamoios, a rodovia precisou ser totalmente interditada no sentido Sul às 05h40. O bloqueio total durou até as 06h22, quando as faixas foram liberadas.


Devido à interdição, o tráfego registrou congestionamento entre os quilômetros 71 e 72,7.

A ocorrência ainda está ativa em trabalhos de limpeza e segurança, mas as pistas já estão desobstruídas.

