Um homem procurado pela Justiça pelo crime de receptação foi localizado e preso em Caraguatatuba, nesta sexta-feira (9), durante patrulhamento pelo bairro Perequê-Mirim.

A prisão aconteceu quando policiais militares avistaram um homem deixando uma trilha nas proximidades do Residencial Nova Caraguá I.

