Um homem procurado pela Justiça pelo crime de receptação foi localizado e preso em Caraguatatuba, nesta sexta-feira (9), durante patrulhamento pelo bairro Perequê-Mirim.
A prisão aconteceu quando policiais militares avistaram um homem deixando uma trilha nas proximidades do Residencial Nova Caraguá I.
Ao perceber a presença da equipe, ele demonstrou nervosismo e alterou a direção, despertando suspeita.
Na abordagem, nada de ilícito foi localizado com ele. Porém, em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que era procurado por receptação (Artigo 180 do Código Penal), com mandado de prisão em aberto.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.