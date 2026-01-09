Durante a Operação Verão Maresias, em São Sebastião, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e deteve outro por porte de entorpecentes na região da avenida Doutor Francisco Loup, em Maresias.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (8), após denúncias de populares sobre a venda de drogas na faixa de areia da praia.

