Durante a Operação Verão Maresias, em São Sebastião, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e deteve outro por porte de entorpecentes na região da avenida Doutor Francisco Loup, em Maresias.
A ocorrência foi registrada na quinta-feira (8), após denúncias de populares sobre a venda de drogas na faixa de areia da praia.
Com as informações recebidas, os policiais realizaram diligências a pé e localizaram um suspeito carregando uma mochila. Na abordagem, a equipe encontrou no interior da bolsa:
- Grande quantidade de substância derivada de maconha preparada para venda;
- Sementes;
- Porções da droga em formatos diversos;
- Dinheiro em espécie.
O homem confessou que realizava a comercialização dos entorpecentes no local.
Durante a ação, um segundo indivíduo tentou se afastar ao notar a presença policial, mas foi abordado com uma quantidade de maconha para consumo pessoal.
Ambos foram conduzidos para as providências legais.
O primeiro suspeito foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o segundo responderá por porte de entorpecente.