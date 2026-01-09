09 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO VERÃO

Homem é preso por venda de drogas na areia da praia em Maresias

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem vendia drogas na faixa de areia em São Sebastião
Durante a Operação Verão Maresias, em São Sebastião, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e deteve outro por porte de entorpecentes na região da avenida Doutor Francisco Loup, em Maresias.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (8), após denúncias de populares sobre a venda de drogas na faixa de areia da praia.

Com as informações recebidas, os policiais realizaram diligências a pé e localizaram um suspeito carregando uma mochila. Na abordagem, a equipe encontrou no interior da bolsa:

  • Grande quantidade de substância derivada de maconha preparada para venda;
  • Sementes;
  • Porções da droga em formatos diversos;
  • Dinheiro em espécie.

O homem confessou que realizava a comercialização dos entorpecentes no local.

Durante a ação, um segundo indivíduo tentou se afastar ao notar a presença policial, mas foi abordado com uma quantidade de maconha para consumo pessoal.

Ambos foram conduzidos para as providências legais.

O primeiro suspeito foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o segundo responderá por porte de entorpecente.

