Um homem foi preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da Polícia Militar em São Sebastião.

A ação integrou a Operação Verão, realizada no bairro Topolândia na quinta-feira (8).

