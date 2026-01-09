Um homem foi preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da Polícia Militar em São Sebastião.
A ação integrou a Operação Verão, realizada no bairro Topolândia na quinta-feira (8).
A equipe visualizou um suspeito tentando ocultar objetos no bolso da bermuda. Na abordagem, foram localizadas com ele porções de maconha acondicionadas em embalagens do tipo Ziplock.
Em continuidade à ação, as equipes realizaram varredura nas imediações, localizando outras porções da mesma substância, idênticas às encontradas com o homem.
Foram apreendidas porções de cocaína, porções de maconha e pequena quantia em dinheiro.
O suspeito admitiu a prática de venda de drogas no local de forma recorrente e foi preso, permanecendo à disposição da Justiça.