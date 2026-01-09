09 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO VERÃO

PM prende homem por tráfico no Topolândia, em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de drogas no bairro Topolândia, São Sebastião
Apreensão de drogas no bairro Topolândia, São Sebastião

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da Polícia Militar em São Sebastião.

A ação integrou a Operação Verão, realizada no bairro Topolândia na quinta-feira (8).

A equipe visualizou um suspeito tentando ocultar objetos no bolso da bermuda. Na abordagem, foram localizadas com ele porções de maconha acondicionadas em embalagens do tipo Ziplock.

Em continuidade à ação, as equipes realizaram varredura nas imediações, localizando outras porções da mesma substância, idênticas às encontradas com o homem.

Foram apreendidas porções de cocaína, porções de maconha e pequena quantia em dinheiro.

O suspeito admitiu a prática de venda de drogas no local de forma recorrente e foi preso, permanecendo à disposição da Justiça.

