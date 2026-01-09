A Polícia Militar realizou uma grande ação de repressão ao tráfico de drogas em Ubatuba com cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no bairro Camburi, na quinta-feira (8).

A operação resultou na prisão de um homem e na apreensão de entorpecentes e materiais para o comércio ilícito.

