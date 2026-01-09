09 de janeiro de 2026
REPRESSÃO AO TRÁFICO

Operação encontra drogas dentro de carro em camping em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
Apreensões em Ubatuba
Apreensões em Ubatuba

A Polícia Militar realizou uma grande ação de repressão ao tráfico de drogas em Ubatuba com cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no bairro Camburi, na quinta-feira (8).

A operação resultou na prisão de um homem e na apreensão de entorpecentes e materiais para o comércio ilícito.

Percebendo a presença dos policiais, uma mulher conseguiu fugir do local. Na fuga, ela abandonou uma bolsa com drogas a granel, já prontas para a venda, além de um aparelho celular.

Em continuidade à ação, em diligência a uma área comum de um camping próximo, com o apoio do Canil, os policiais vistoriaram um veículo já conhecido pelas autoridades por ser utilizado no transporte de entorpecentes.

No interior do automóvel, foram localizados um tijolo de maconha, diversas porções de drogas fracionadas e uma caderneta com anotações da atividade criminosa.

O proprietário do veículo, responsável pelo local, foi abordado e detido.

Ao todo, durante a operação foram apreendidos:

  • um tijolo de maconha;
  • 10 papelotes de cocaína;
  • três balanças de precisão;
  • embalagens para drogas;
  • uma peneira;
  • um aparelho celular;
  • dinheiro em espécie;
  • uma munição de calibre permitido.

O suspeito e todo o material foram encaminhados à delegacia para as providências da Polícia Judiciária.

