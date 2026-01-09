Um homem foi detido na quinta-feira (8) por maus-tratos a animais em Cruzeiro. O caso foi registrado pela Polícia Civil como crime ambiental.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais receberam denúncia anônima informando que um homem estaria conduzindo dois animais, um cavalo e uma mula, pela via pública, de forma inadequada.