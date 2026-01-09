Um homem foi detido na quinta-feira (8) por maus-tratos a animais em Cruzeiro. O caso foi registrado pela Polícia Civil como crime ambiental.
De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais receberam denúncia anônima informando que um homem estaria conduzindo dois animais, um cavalo e uma mula, pela via pública, de forma inadequada.
Segundo o registro, a cabeça de um dos cavalos estava amarrada ao rabo do outro animal, o que caracteriza situação de sofrimento.
Após buscas pela cidade, os agentes localizaram o suspeito na avenida Doutor Teodoro Quartim Barbosa, no bairro Retiro da Mantiqueira. Durante a abordagem, o homem se identificou e não ofereceu resistência.
Ao ser ouvido, ele alegou que havia acabado de adquirir os animais e que estava levando ambos até sua residência, localizada no bairro Itagaçaba. Apesar da justificativa, a autoridade policial entendeu que houve abuso e maus-tratos, uma vez que os animais eram submetidos a deslocamento com tração imprópria, colocando em risco a integridade física deles.
Os dois animais, um cavalo da raça Manga Larga Paulista, de cor marrom, e uma mula, também marrom, foram apreendidos e posteriormente entregues à Vigilância Sanitária de Cruzeiro, que ficou responsável pelo encaminhamento ao Haras Rezende, onde receberão os cuidados necessários.
Durante o registro da ocorrência, um representante do Comando de Policiamento Ambiental também esteve presente e aplicou uma multa administrativa no valor de R$ 3 mil, conforme prevê a legislação ambiental.
A Polícia Civil destacou que, mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo, a prática de maus-tratos é passível de responsabilização criminal e administrativa. O autor foi orientado quanto às medidas legais e assumiu compromisso de comparecer à Justiça quando convocado. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia Seccional de Cruzeiro.