A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, no sábado (10) e domingo (11), está prevista a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. De acordo com os modelos meteorológicos, o sistema deverá se posicionar predominantemente sobre o Uruguai, com deslocamento para leste, em direção ao oceano, o que limita sua influência direta sobre o território paulista quando comparada a eventos anteriores.

Em São Paulo, os efeitos estarão associados à aproximação e à passagem de uma frente fria, cujas condições começam a ser percebidas a partir de sábado, sem previsão de impactos relevantes para esta sexta-feira (9). A atuação da frente fria favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva fortes e isoladas em diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba.