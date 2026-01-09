Apesar do imenso susto, o casal de cerca de 60 anos que estava dentro do carro que caiu em cima do telhado de um posto de saúde de Caçapava não teve ferimentos graves. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (8), na unidade de saúde que fica nas proximidades da base do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os detalhes do acidente não estão claros, mas um casal, de aproximadamente 60 anos, estava dentro do veículo e o resgate do homem e da mulher foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados para atendimento na Fusam, pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O casal não teve ferimentos graves.