Durante a operação Linha de Contenção nesta quinta-feira (8), a Polícia Militar realizou a apreensão de uma arma e grande quantidade de drogas em Ubatuba.
A ação ocorreu por volta das 6h, em cumprimento a mandados de busca e apreensão criminal.
Equipes da Força Tática realizaram buscas em um imóvel na Rua C, no bairro Picinguaba e localizaram:
- uma carabina calibre .22;
- munições de diversos calibres, incluindo de uso restrito;
- dois tijolos de maconha
- diversas porções de maconha prontas para a venda;
- caderno com anotações do tráfico;
- materiais para preparo, fracionamento e comercialização da droga.
Não havia suspeitos no imóvel no momento da incursão.
A ocorrência foi apresentada na delegacia de Ubatuba, onde o material permaneceu à disposição da Justiça.