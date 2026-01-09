09 de janeiro de 2026
LINHA DE CONTENÇÃO

Operação contra tráfico em Ubatuba apreende carabina e drogas

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia apreende carabina, munições, maconha e equipamentos em Picinguaba
Durante a operação Linha de Contenção nesta quinta-feira (8), a Polícia Militar realizou a apreensão de uma arma e grande quantidade de drogas em Ubatuba.

A ação ocorreu por volta das 6h, em cumprimento a mandados de busca e apreensão criminal.

Equipes da Força Tática realizaram buscas em um imóvel na Rua C, no bairro Picinguaba e localizaram:

  • uma carabina calibre .22;
  • munições de diversos calibres, incluindo de uso restrito;
  • dois tijolos de maconha
  • diversas porções de maconha prontas para a venda;
  • caderno com anotações do tráfico;
  • materiais para preparo, fracionamento e comercialização da droga.

Não havia suspeitos no imóvel no momento da incursão.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Ubatuba, onde o material permaneceu à disposição da Justiça.

