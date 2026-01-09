Durante a operação Linha de Contenção nesta quinta-feira (8), a Polícia Militar realizou a apreensão de uma arma e grande quantidade de drogas em Ubatuba.

A ação ocorreu por volta das 6h, em cumprimento a mandados de busca e apreensão criminal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp