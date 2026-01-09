A Polícia Militar apreendeu dois tijolos de maconha, grande quantidade de drogas fracionadas e uma carabina calibre .22, além de diversas munições, em uma ação de combate ao tráfico de drogas em Ubatuba, na manhã de quinta-feira (8).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar durante a Operação Linha de Contenção, no bairro Picinguaba, em Ubatuba, resultando na apreensão de armas, munições e expressiva quantidade de entorpecentes.