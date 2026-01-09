A Polícia Militar apreendeu dois tijolos de maconha, grande quantidade de drogas fracionadas e uma carabina calibre .22, além de diversas munições, em uma ação de combate ao tráfico de drogas em Ubatuba, na manhã de quinta-feira (8).
A ação foi realizada por equipes da Força Tática da Polícia Militar durante a Operação Linha de Contenção, no bairro Picinguaba, em Ubatuba, resultando na apreensão de armas, munições e expressiva quantidade de entorpecentes.
A ocorrência foi registrada por volta das 6h, em um imóvel localizado na rua C, onde as equipes cumpriram mandado de busca e apreensão criminal. Durante as diligências, nenhum criminoso foi localizado no interior da residência.
No entanto, durante as buscas, os policiais encontraram uma carabina calibre .22, diversas munições de calibres restrito e permitido, além de materiais utilizados para o preparo, fracionamento e comercialização de drogas.
No local também foram apreendidos dois tijolos de maconha, grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para a venda, bem como um caderno contendo anotações relacionadas à atividade criminosa.
Todos os objetos, entorpecentes e materiais bélicos foram apreendidos e apresentados na unidade policial da cidade, onde permaneceram à disposição da Justiça.