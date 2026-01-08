Comerciantes e donos de quiosques da Avenida São José, na região central de São José dos Campos, enfrentam prejuízos após o furto de cabos elétricos que deixou o local sem fornecimento de energia. O crime ocorreu na área da Orla do Banhado e afetou quatro quiosques.

Mesmo com a rede elétrica instalada de forma subterrânea, os criminosos conseguiram acessar a fiação após danificar o piso e abrir caixas de passagem. Os danos ainda são visíveis no local, com partes do chão removidas e estruturas expostas.