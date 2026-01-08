Comerciantes e donos de quiosques da Avenida São José, na região central de São José dos Campos, enfrentam prejuízos após o furto de cabos elétricos que deixou o local sem fornecimento de energia. O crime ocorreu na área da Orla do Banhado e afetou quatro quiosques.
Mesmo com a rede elétrica instalada de forma subterrânea, os criminosos conseguiram acessar a fiação após danificar o piso e abrir caixas de passagem. Os danos ainda são visíveis no local, com partes do chão removidas e estruturas expostas.
Segundo o boletim de ocorrência, a responsável pela empresa que administra os quiosques chegou ao local por volta das 18h e constatou que as quatro estruturas haviam sido violadas. Em nota, a empresa informou que os quiosques seguem sem energia elétrica e que não há previsão para o restabelecimento do serviço.
A falta de energia tem comprometido o cronograma de revitalização da área e gerado reclamações de comerciantes, que relatam sensação de abandono. Um dos proprietários afirmou ao SBT que o prejuízo causado pelo furto ultrapassa R$ 5 mil.
O caso é investigado pela Polícia Civil como furto qualificado. De acordo com o registro policial, foram levados quatro cabos de 16 milímetros, responsáveis por alimentar toda a estrutura elétrica da Orla do Banhado.