Na última semana, duas imagens viralizaram mais do que as próprias reações ao fato: Nicolás Maduro preso, usando um moletom da Nike e em outro momento, o mesmo usando um gorro da Charles Jeffrey Loverboy (considerado uma marca de luxo), que custa mais de dois mil reais. Foi um prato cheio para a internet fazer o que ela sabe fazer como ninguém: questionar, ironizar e claro, julgar.

Dois pontos são importantes na coluna de hoje – o primeiro é que esta não é uma coluna sobre política e que em nenhum momento estou concordando ou discordando sobre a prisão que procedeu. O segundo ponto e que pouco importa para o centro da reflexão, é se ele estava vestido com o tal moletom da Nike no momento da prisão ou se foi vestido depois pelos militares americanos - até como uma precaução protocolar. O que importa aqui e quero trazer para vocês é o efeito da imagem. O ruído que ela causou. O que ela comunicou.