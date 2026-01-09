Os suspeitos de envolvimento no assassinato de Fernando Ribeiro da Silva, de 43 anos, passaram a virada do ano com o corpo da vítima escondido dentro de um sofá. O móvel só foi descartado dias depois, o que levou à descoberta do crime e à prisão do primeiro investigado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Umuarama, no Noroeste do Paraná. O corpo foi encontrado no domingo (4), dentro de um sofá abandonado em uma via pública, após moradores acionarem a Polícia Militar por causa do mau cheiro. A vítima estava em avançado estado de decomposição.