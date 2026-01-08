A Secretaria de Saúde de Jacareí iniciou nesta segunda-feira (5) a primeira ADL (Avaliação de Densidade Larvária) do ano. A ação é conduzida pela Vigilância em Saúde e tem como objetivo identificar os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ADL é realizada por Agentes de Combate às Endemias, que visitam imóveis para identificar e contabilizar a presença de larvas. Os dados coletados são utilizados para orientar as ações de controle e definir áreas com maior risco de transmissão das doenças.