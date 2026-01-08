A Secretaria de Saúde de Jacareí iniciou nesta segunda-feira (5) a primeira ADL (Avaliação de Densidade Larvária) do ano. A ação é conduzida pela Vigilância em Saúde e tem como objetivo identificar os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A ADL é realizada por Agentes de Combate às Endemias, que visitam imóveis para identificar e contabilizar a presença de larvas. Os dados coletados são utilizados para orientar as ações de controle e definir áreas com maior risco de transmissão das doenças.
Além da avaliação, a Prefeitura de Jacareí mantém ações de prevenção ao mosquito, com orientações à população sobre a eliminação de recipientes que possam acumular água. As atividades envolvem as secretarias de Saúde e de Infraestrutura.
As ações de combate estão organizadas em diferentes frentes, como ADL, visitas casa a casa, operação Cata-Treco e nebulização. Nesta semana, os bairros atendidos são Jardim Bela Vista, Comunidade Coração Valente (Bandeira Branca), Rio Comprido e Jardim Santa Marina.
O cronograma pode ser alterado conforme a avaliação técnica da Secretaria de Saúde.
As visitas casa a casa ocorrem no Jardim Bela Vista e na Comunidade Coração Valente (Bandeira Branca).
A operação Cata-Treco segue o cronograma: segunda-feira (5) no bairro Rio Comprido; terça-feira (6) no Jardim Bela Vista; quarta-feira (7) com atendimento agendado; quinta-feira (8) e sexta-feira (9) na Comunidade Coração Valente. A ação prevê a coleta de materiais inservíveis que podem acumular água, como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, plásticos, papelão, vidro e metais. Os moradores devem deixar os itens na calçada até as 6h50.
A nebulização está programada para o Jardim Santa Marina e consiste na aplicação de inseticida em locais com casos confirmados ou suspeitos das doenças transmitidas pelo mosquito.
A Avaliação de Densidade Larvária é realizada a cada três meses. Durante as visitas, os agentes verificam recipientes que possam servir como criadouros, coletando amostras de larvas e pupas para análise.