A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação, está realizando serviços de manutenção nas unidades da rede municipal durante o período de férias escolares. As ações têm como objetivo concentrar as intervenções fora do período letivo. As aulas na rede municipal estão previstas para retornar no dia 10 de fevereiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nesta semana, as equipes executaram manutenção em portas, instalação de ventiladores e adequações em salas de aula, incluindo intervenções em pisos. Os serviços fazem parte do cronograma de manutenção da infraestrutura escolar.
As primeiras unidades atendidas foram as escolas municipais Francisco de Assis e Madalena Caltabiano, além do CMEI Durvalino e do NAP Francisco Romano.
De acordo com o planejamento técnico, as frentes de trabalho continuarão nos próximos dias, com apoio da Secretaria de Serviços Públicos, conforme as demandas apresentadas pelas unidades escolares.
Na sequência, estão previstas manutenções nas escolas José Gonçalves, Manoel César Ribeiro e Ruth Dóris Lemos, além de outros atendimentos programados para o período de recesso.
Segundo a secretária de Educação, Luciana Ferreira, a intenção é garantir que as unidades estejam preparadas para receber alunos e servidores no início do ano letivo. Ela afirmou ainda que os serviços seguirão durante o recesso para adequar os espaços ao retorno das atividades escolares.