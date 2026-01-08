A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação, está realizando serviços de manutenção nas unidades da rede municipal durante o período de férias escolares. As ações têm como objetivo concentrar as intervenções fora do período letivo. As aulas na rede municipal estão previstas para retornar no dia 10 de fevereiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesta semana, as equipes executaram manutenção em portas, instalação de ventiladores e adequações em salas de aula, incluindo intervenções em pisos. Os serviços fazem parte do cronograma de manutenção da infraestrutura escolar.