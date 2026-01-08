Um homem condenado por roubo e que não retornou da saída temporária foi preso por policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) com mais de um quilo de drogas. A prisão ocorreu durante uma ação de patrulhamento, e o suspeito voltou a ser detido por envolvimento com o tráfico.
A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 16h30, no bairro Vila Guarani, em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava foragido do sistema prisional após não retornar da saída temporária concedida enquanto cumpria pena por tráfico de drogas.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito diversas porções de entorpecentes já prontas para a comercialização. Ao todo, foram apreendidas 13 porções de maconha, um tijolo da mesma droga, 31 eppendorfs de cocaína, 16 pedras de crack e R$ 60 em dinheiro.
Segundo a corporação, o material apreendido totalizou cerca de 1,090 quilo de drogas. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.