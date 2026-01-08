Um homem condenado por roubo e que não retornou da saída temporária foi preso por policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) com mais de um quilo de drogas. A prisão ocorreu durante uma ação de patrulhamento, e o suspeito voltou a ser detido por envolvimento com o tráfico.

A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 16h30, no bairro Vila Guarani, em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava foragido do sistema prisional após não retornar da saída temporária concedida enquanto cumpria pena por tráfico de drogas.