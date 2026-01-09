Uma mulher de 30 anos foi encontrada gravemente ferida após ser esfaqueada, agredida e abandonada em um terreno baldio. A vítima foi transportada em um carrinho de mão antes de ser deixada no local, em um crime que está sendo investigado como tentativa de homicídio.

O caso ocorreu em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Moradores relataram que a mulher foi deixada no terreno envolta em um cobertor, com as roupas e o tecido manchados de sangue, indicando a violência das agressões.