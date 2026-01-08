Uma ação humanitária realizada nesta semana em Caraguatatuba garantiu a distribuição de mais de 4.800 cestas básicas para famílias do Litoral Norte e do Litoral Sul de São Paulo. A iniciativa integra a Operação Verão Integrado e conta com a participação do Fundo Social do Estado de São Paulo e da Polícia Militar.

No Litoral Norte, a ação beneficia diretamente moradores das cidades de São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba, com a entrega de mais de 1.000 cestas básicas destinadas à região.

As cestas estão sendo distribuídas a famílias previamente cadastradas, garantindo que o auxílio chegue a quem mais precisa. Segundo os organizadores, a entrega ocorre em um momento importante e tem sido recebida com sentimento de gratidão pelos beneficiados.