OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
AÇÃO

Operação Verão da PM distribui mais de 4,8 mil cestas básicas

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Ação Social da PM
Ação Social da PM

Uma ação humanitária realizada nesta semana em Caraguatatuba garantiu a distribuição de mais de 4.800 cestas básicas para famílias do Litoral Norte e do Litoral Sul de São Paulo. A iniciativa integra a Operação Verão Integrado e conta com a participação do Fundo Social do Estado de São Paulo e da Polícia Militar.

No Litoral Norte, a ação beneficia diretamente moradores das cidades de São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba, com a entrega de mais de 1.000 cestas básicas destinadas à região.

As cestas estão sendo distribuídas a famílias previamente cadastradas, garantindo que o auxílio chegue a quem mais precisa. Segundo os organizadores, a entrega ocorre em um momento importante e tem sido recebida com sentimento de gratidão pelos beneficiados.

A Polícia Militar destacou que a ação reforça o compromisso social da corporação, alinhado ao lema de servir e proteger, especialmente em períodos de maior demanda no litoral paulista.

