Uma mulher foi presa após se apresentar à polícia e admitir o assassinato de um homem de 65 anos. O crime ocorreu enquanto a vítima dormia e teria sido cometido com golpes de madeira. O caso é investigado como homicídio.

A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (8), em Soledade. A vítima foi identificada como Antônio Alves dos Santos. Segundo a Polícia Civil, a suspeita compareceu espontaneamente à delegacia e confessou o crime.