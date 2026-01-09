09 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Mulher confessa ter matado parceiro idoso enquanto ele dormia

Por Da Redação | Soledade (PB)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher foi presa após se apresentar à polícia e admitir o assassinato de um homem de 65 anos. O crime ocorreu enquanto a vítima dormia e teria sido cometido com golpes de madeira. O caso é investigado como homicídio.

A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (8), em Soledade. A vítima foi identificada como Antônio Alves dos Santos. Segundo a Polícia Civil, a suspeita compareceu espontaneamente à delegacia e confessou o crime.

De acordo com o delegado Lucas Fernandes, a mulher mantinha um relacionamento com a vítima e relatou que aguardou o momento em que ele estava dormindo para atacá-lo. A identidade dela não foi divulgada.

Em depoimento, a suspeita afirmou que sofria agressões e vinha sendo ameaçada pelo homem. A Polícia Civil informou que essa versão será apurada durante as investigações.

Antônio Alves dos Santos chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

