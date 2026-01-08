Benedita Conceição Aparecida Claro, 65 anos, morreu nesta última terça-feira (6), em Jacareí. O sepultamento aconteceu na tarde desta quarta, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar do luto e da tristeza, ela deixou importantes lições de vida. E, principalmente, sempre foi muito amada por amigos e familiares.