Benedita Conceição Aparecida Claro, 65 anos, morreu nesta última terça-feira (6), em Jacareí. O sepultamento aconteceu na tarde desta quarta, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.
Apesar do luto e da tristeza, ela deixou importantes lições de vida. E, principalmente, sempre foi muito amada por amigos e familiares.
Magda Rosa, a filha, fez uma emocionante homenagem nas redes sociais. "Vai em paz, mãe. Tu foi guerreira, te amarei eternamente", afirmou.
Tayeles Claro também lamentou muito. "Minha tia querida obrigada por ter existido em nossas vidas fará muita falta", disse.