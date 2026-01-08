08 de janeiro de 2026
LUTO

'Te amarei para sempre'; adeus Benedita, 65 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Benedita Conceição Aparecida Claro, 65 anos
Benedita Conceição Aparecida Claro, 65 anos

Benedita Conceição Aparecida Claro, 65 anos, morreu nesta última terça-feira (6), em Jacareí. O sepultamento aconteceu na tarde desta quarta, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Apesar do luto e da tristeza, ela deixou importantes lições de vida. E, principalmente, sempre foi muito amada por amigos e familiares.

Magda Rosa, a filha, fez uma emocionante homenagem nas redes sociais. "Vai em paz, mãe. Tu foi guerreira, te amarei eternamente", afirmou.

Tayeles Claro também lamentou muito. "Minha tia querida obrigada por ter existido em nossas vidas fará muita falta", disse.

