Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (8) pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, após uma ação da Polícia Militar. Durante a operação, os agentes apreenderam entorpecentes, uma arma com munições e materiais ligados à comercialização de drogas.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h, no bairro Santa Cecília, em Santa Branca. Policiais militares realizavam patrulhamento quando identificaram movimentação suspeita e decidiram realizar a abordagem no local indicado.