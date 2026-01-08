Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (8) pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, após uma ação da Polícia Militar. Durante a operação, os agentes apreenderam entorpecentes, uma arma com munições e materiais ligados à comercialização de drogas.
A ocorrência foi registrada por volta das 13h, no bairro Santa Cecília, em Santa Branca. Policiais militares realizavam patrulhamento quando identificaram movimentação suspeita e decidiram realizar a abordagem no local indicado.
Durante a ação, os agentes encontraram uma quantidade significativa de drogas, além de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Também foram apreendidos materiais utilizados para o preparo, fracionamento e embalo dos entorpecentes.
No imóvel, a equipe localizou ainda uma arma de fogo, acompanhada de munições, caracterizando o crime de posse ilegal. Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida para a delegacia.
A ocorrência foi apresentada no Centro de Polícia Judiciária de Santa Branca, onde a mulher permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais.
Em nota, a PM destacou que a ação reforça o compromisso da corporação com a preservação da ordem pública e o combate ao crime, além de ressaltar a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas.