Uma colisão entre dois veículos deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas na tarde desta quarta-feira (7). As vítimas fatais são uma mulher de 28 anos e a filha dela, um bebê de apenas 7 meses, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O acidente ocorreu na rodovia GO-164, em um trecho da zona rural de Nova Crixás, no norte de Goiás. A batida envolveu um Ford Ka, de cor preta, e uma Fiat Toro branca, mobilizando equipes de resgate e atendimento médico.