Uma colisão entre dois veículos deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas na tarde desta quarta-feira (7). As vítimas fatais são uma mulher de 28 anos e a filha dela, um bebê de apenas 7 meses, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
O acidente ocorreu na rodovia GO-164, em um trecho da zona rural de Nova Crixás, no norte de Goiás. A batida envolveu um Ford Ka, de cor preta, e uma Fiat Toro branca, mobilizando equipes de resgate e atendimento médico.
No Ford Ka havia três ocupantes. A passageira Wenderlane Gomes Pereira e a bebê Helena Gomes de Araújo, que estava no banco traseiro, morreram ainda no local. O motorista sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento inicial e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Nova Crixás.
Na Fiat Toro estavam duas pessoas. A passageira ficou ferida e também foi levada ao hospital da cidade. O condutor foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, transportado para a mesma unidade de saúde.
A ocorrência contou com a atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de uma ambulância de apoio. As equipes realizaram a estabilização das vítimas, o isolamento da área e o desligamento dos veículos para evitar novos riscos.
As circunstâncias da colisão ainda não foram informadas. O caso será apurado pelas autoridades responsáveis.