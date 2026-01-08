O empresário José Adrián Corona Radillo, presidente do Grupo Corona, foi sequestrado e assassinado após ser abordado por criminosos durante uma viagem. O corpo foi localizado dias depois, com sinais de violência, e o caso passou a ser tratado como homicídio pelas autoridades.

O crime ocorreu em Atenguillo, no México. Radillo viajava com familiares quando o veículo foi interceptado por um grupo armado. Os suspeitos roubaram pertences e levaram apenas o empresário, deixando o restante da família no local.