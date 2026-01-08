O empresário José Adrián Corona Radillo, presidente do Grupo Corona, foi sequestrado e assassinado após ser abordado por criminosos durante uma viagem. O corpo foi localizado dias depois, com sinais de violência, e o caso passou a ser tratado como homicídio pelas autoridades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em Atenguillo, no México. Radillo viajava com familiares quando o veículo foi interceptado por um grupo armado. Os suspeitos roubaram pertences e levaram apenas o empresário, deixando o restante da família no local.
Após o sequestro, forças de segurança iniciaram buscas na região. Dois dias depois, o corpo de Radillo foi encontrado às margens de uma rodovia federal, nas proximidades de onde ele havia sido levado. Segundo o Ministério Público, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma de fogo.
O corpo foi localizado no dia 29 de dezembro, mas as informações sobre o crime só vieram a público nesta terça-feira (6), após a divulgação do caso pela imprensa mexicana. As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis.
José Adrián Corona Radillo comandava o Grupo Corona, empresa voltada à produção de bebidas alcoólicas, com atuação nos segmentos de tequila, vinhos e licores.
A companhia dirigida pelo empresário não tem ligação com a cerveja Corona, marca conhecida internacionalmente e pertencente ao Grupo Modelo, apesar da origem mexicana em comum.