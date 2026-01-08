Um adolescente foi apreendido e sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um ataque a tiros que resultou na morte de um homem e deixou outro ferido. A investigação apontou que o crime foi motivado por uma tentativa de familiares de afastar dois jovens do tráfico de drogas.

O caso ocorreu em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo. As vítimas eram o pai e o tio dos adolescentes, que foram até um ponto de venda de drogas para tentar levar os jovens, de 13 e 15 anos, de volta para casa. Apenas o mais novo aceitou sair naquele momento.