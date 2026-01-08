Um adolescente foi apreendido e sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um ataque a tiros que resultou na morte de um homem e deixou outro ferido. A investigação apontou que o crime foi motivado por uma tentativa de familiares de afastar dois jovens do tráfico de drogas.
O caso ocorreu em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo. As vítimas eram o pai e o tio dos adolescentes, que foram até um ponto de venda de drogas para tentar levar os jovens, de 13 e 15 anos, de volta para casa. Apenas o mais novo aceitou sair naquele momento.
Segundo a Polícia Civil, o adolescente de 15 anos permaneceu no local e buscou abrigo junto aos traficantes. A partir disso, o crime começou a ser articulado. Ao tentarem contato por telefone, o pai e o tio falaram com um integrante do grupo criminoso, que exigiu o pagamento de R$ 2 mil como suposta dívida ligada ao tráfico.
Ao retornarem ao local, os dois homens foram surpreendidos por uma emboscada. De acordo com a investigação, três suspeitos armados aguardavam em um terreno baldio próximo e abriram fogo assim que as vítimas se aproximaram.
O tio do adolescente morreu antes de receber atendimento médico. O pai foi atingido, sobreviveu e prestou depoimento, o que contribuiu para o esclarecimento do caso. À polícia, ele relatou que tentava afastar os filhos da criminalidade havia algum tempo.
Conforme a delegada Suzana Garcia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o adolescente de 15 anos monitorou a chegada do pai e do tio ao ponto de venda de drogas. Após o ataque, ele teria demonstrado insatisfação ao perceber que apenas uma das vítimas morreu.
As investigações indicam que a intervenção da família no esquema do tráfico local foi o principal motivo do crime. Os adolescentes, segundo a polícia, teriam atuado por cerca de dois meses na distribuição de drogas antes da tentativa de resgate feita pelos parentes.
Entre os presos estão os três executores dos disparos, um suspeito de fornecer armas e auxiliar na fuga, além de outros três apontados como responsáveis por articular o ataque. O adolescente de 15 anos foi apreendido, enquanto a situação do irmão segue sob sigilo por ser menor de idade. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude.