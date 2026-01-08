O homem acusado de matar cinco integrantes da própria família prestou depoimento à Polícia Civil de forma calma e detalhada, segundo a delegada responsável pelo caso. De acordo com a investigação, o crime foi premeditado, motivado por ressentimentos antigos, e o suspeito afirmou não demonstrar arrependimento pelas mortes.
O caso foi registrado em Juiz de Fora, onde Jonathas dos Santos Souza, de 42 anos, foi preso na quarta-feira (7), acusado de assassinar o pai, a madrasta, duas irmãs e um sobrinho de 5 anos. Em depoimento à Delegacia Especializada de Homicídios, ele relatou frustrações pessoais e afirmou se sentir rejeitado pela família.
Segundo a delegada Camila Miller, o principal alvo do ataque teria sido o pai do suspeito. Ainda conforme a autoridade policial, Jonathas declarou que acreditava ter feito o que considerava necessário, sem demonstrar arrependimento durante o interrogatório.
As vítimas foram veladas em cerimônias realizadas ao longo desta quinta-feira (8). O pai do suspeito, João Batista Fernandes, de 74 anos, e a madrasta, Neide Fernandes de Faria Souza, de 63, foram sepultados no fim da manhã no Cemitério Parque da Saudade.
Já os corpos das irmãs do investigado, Mônica do Santos Souza, de 47 anos, e Raquel do Santos Souza, de 44, além do filho de Raquel, Gabriel Souza Costa, de 5 anos, foram enterrados no início da tarde no Cemitério Municipal, no bairro Poço Rico.
Após prestar depoimento, Jonathas foi transferido para o Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional), no bairro Linhares, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios.