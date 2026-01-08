O homem acusado de matar cinco integrantes da própria família prestou depoimento à Polícia Civil de forma calma e detalhada, segundo a delegada responsável pelo caso. De acordo com a investigação, o crime foi premeditado, motivado por ressentimentos antigos, e o suspeito afirmou não demonstrar arrependimento pelas mortes.

O caso foi registrado em Juiz de Fora, onde Jonathas dos Santos Souza, de 42 anos, foi preso na quarta-feira (7), acusado de assassinar o pai, a madrasta, duas irmãs e um sobrinho de 5 anos. Em depoimento à Delegacia Especializada de Homicídios, ele relatou frustrações pessoais e afirmou se sentir rejeitado pela família.