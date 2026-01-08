Juliano Aparecido de Oliveira morreu aos 45 anos, em Jacareí, nesta quinta-feira (8). E o sepultamento, com a cerimônia de despedida, acontece nesta sexta-feira (9), até às 13h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Até por conta da idade e da partida precoce, Juliano deixou todos inconformados. Nas redes sociais, foram muitos os comentários de lamentação.

A tia Vanda Camargo mostrou todo o sentimento. "É meu amigo meu sobrinho vc foi guerreiro eu nunca vou te esquecer vc vai está pra sempre no meu coração nestes últimos dia chorei e ri com vc mesmo no sofrimento vc me fazia ri mais agora me despeço de vc com muita dor mais ao mesmo tempo alivia por vc não está mais sofrendo e agora vc volta pra casa do pai e vai deixar uma sdd eterna", escreveu.