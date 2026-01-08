08 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Foi um guerreiro'; adeus Juliano, aos 45 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Juliano Aparecido de Oliveira morreu aos 45 anos
Juliano Aparecido de Oliveira morreu aos 45 anos

Juliano Aparecido de Oliveira morreu aos 45 anos, em Jacareí, nesta quinta-feira (8). E o sepultamento, com a cerimônia de despedida, acontece nesta sexta-feira (9), até às 13h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Até por conta da idade e da partida precoce, Juliano deixou todos inconformados. Nas redes sociais, foram muitos os comentários de lamentação.

A tia Vanda Camargo mostrou todo o sentimento. "É meu amigo meu sobrinho vc foi guerreiro eu nunca vou te esquecer vc vai está pra sempre no meu coração nestes últimos dia chorei e ri com vc mesmo no sofrimento vc me fazia ri mais agora me despeço de vc com muita dor mais ao mesmo tempo alivia por vc não está mais sofrendo e agora vc volta pra casa do pai e vai deixar uma sdd eterna", escreveu.

Marli Ramos também seguiu o mesmo foco nos comentários. "Foi um guerreiro,Meus sentimentos a todos familiares e amigos", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários