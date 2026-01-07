Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na tarde desta quarta-feira (7) na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na Avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos.

Segundo informações preliminares, o motorista de um Peugeot perdeu o controle da direção ao tentar realizar uma ultrapassagem. O veículo saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da via. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído, praticamente se partindo ao atingir o tronco.