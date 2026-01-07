Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na tarde desta quarta-feira (7) na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na Avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos.
Segundo informações preliminares, o motorista de um Peugeot perdeu o controle da direção ao tentar realizar uma ultrapassagem. O veículo saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da via. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído, praticamente se partindo ao atingir o tronco.
Equipes do Samu e diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no local no atendimento à ocorrência. O resgate é considerado complexo, devido ao grau de destruição do veículo.
Testemunhas relataram que o motorista estava desacordado no momento da chegada das equipes de socorro. Até a última atualização, não havia confirmação oficial sobre o estado de saúde da vítima.
A área foi parcialmente isolada para o trabalho das equipes de emergência, e as causas do acidente ainda serão apuradas. O caso segue em andamento.